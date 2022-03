Le Design Museum Brussels présente le travail photographique de Charlotte Perriand

De La Grande Misère de Paris à La salle d’attente du ministre de l’Agriculture ou au Pavillon du ministère de l’Agriculture, réalisé avec Fernand Léger, les fresques de Charlotte Perriand témoignent de l’avant-garde d’une démarche vouée aux idées et à la transformation du quotidien.



Photomontages monumentaux, tirages d’époque, négatifs, collages ou photographies personnelles, Charlotte Perriand. Comment voulons-nous vivre ? Politique du photomontage plonge le public dans l’univers foisonnant de cette figure de premier plan, tour à tour créatrice théoricienne et militante éprise de justice sociale.



Cette proposition originale consacrée à l’œuvre la plus engagée de Charlotte Perriand donne à voir l’extraordinaire acuité photographique d’une véritable activiste de l’architecture et du design moderne.

Réalisée par la commissaire Damarice Amao, avec la complicité des Archives Charlotte Perriand, dans le cadre des Rencontres d’Arles, l’exposition se veut un hommage sensible au travail infatigable de cette personnalité phare du 20e siècle. À travers cette démarche photographique engagée de Charlotte Perriand, le Design Museum Brussels poursuit son exploration des champs de la création en design et de son histoire.