Le désert de l’Arizona, le nouveau Far West ?

L’autre grand combat des équipes du shérif porte un nom : le Fentanyl, une nouvelle drogue dévastatrice qui inonde les Etats-Unis et tue des milliers d’Américains. A la base, un antidouleur extrêmement puissant et addictif. Un médicament 100 fois plus fort que la morphine. Cet opioïde de synthèse s’est rapidement retrouvé sur le marché noir pour être produit clandestinement par les cartels. Et les équipes anti trafic en ont fait leur cible prioritaire.

Il y a encore cinq ans, les équipes du shérif ne saisissaient que quelques centaines de pilules chaque année. Désormais, des milliers de cachets sont saisis chaque semaine. Le trafic de cannabis a très largement diminué au profit du fentanyl et de la meth. D’une part parce que le cannabis a été légalisé dans pas mal d’Etats et se vend donc librement. Mais aussi et surtout parce que ces pilules mortelles sont plus facilement transportables et beaucoup plus rentables.