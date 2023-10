Le dernier tronçon du Ravel reliant Vielsalm et Saint-Vith a été inauguré

Un nouveau tronçon de Ravel vient d'être inauguré à Amblève. Il s'agit du tronçon manquant qui permettra désormais de relier d'une traite Vielsalm à Saint-Vith. Pour les communes traversées, ce tronçon est vu comme une aubaine.

C'est le cas par exemple pour Vielsalm et son bourgmestre Elie Deblire. "C'était vraiment important que l'on puisse, nous, au départ de la gare de Vielsalm, avoir une jonction avec les communes de Amel et de Saint-Vith pour rejoindre la Vennbahn, parce que ça, c'est une condition pour ceux qui aiment rouler beaucoup et pour l'aspect touristique des choses" explique-t-il.

La demande pour faire du vélo chez nous importante

Ce nouveau tronçon répond à une vraie demande, au niveau touristique notamment. "Nous avons un grand opérateur qui est Center Parcs où il y a évidemment énormément de touristes qui fréquentent notre localité, et on sait, au travers des études que l'on réalise avec eux, que la demande pour faire du vélo chez nous est importante. C'est le cas aussi dans de nombreux gîtes où il y a un appel pour ce type de réalisation" indique Elie Deblire.

D'autres projets sont également sur la table, comme le souligne le bourgmestre: "Nous voulons rejoindre la commune de Lierneux, c'est en route. Nous voulons également tenter de rejoindre Trois-Ponts. Nous arrivons nous à la limite de notre commune à Grand-Halleux, et nous espérons que du côté Trois-Ponts, il y aura un suivi. Et puis alors, c'est la Baraque de Fraiture."