Le dernier show de Genesis vu par Mike Rutherford

Mike Rutherford a décrit le dernier concert de Genesis comme étant à la fois "bizarre" et "émouvant" dans une nouvelle interview.

S'adressant au magazine Classic Rock, Mike Rutherford est revenu sur cette soirée à l'O2 Arena de Londres le 26 mars 2022.

Il a déclaré que lorsqu'il a regardé la setlist et qu'il ne restait plus qu'une poignée de titres à jouer, il a commencé à se sentir "ému" : "C'était bien après, quand tout le monde, y compris Peter [Gabriel] et Richard McPhail [le tour manager des années 1970], étaient ensemble dans la loge. Le spectacle lui-même était bizarre. J'étais plutôt bien jusqu'à ce que je voie sur ma setlist qu'il ne restait plus que quatre chansons. Le fait de voir cela imprimé m'a rendu émotif, mais après avoir surmonté tous les problèmes avec le Covid, cela m'a fait du bien d'aller jusqu'au bout".

Il a également décrit leur dernière tournée comme une grande "joie".

Il a ajouté : "J'ai tendance à oublier à quel point la musique compte dans la vie des gens. Par exemple, nous avons donné quelques concerts aux États-Unis dans une ville où nous n'avions pas joué depuis 30 ans et nous avons fait salle comble les deux soirs. Cela prouve à quel point Genesis a eu une belle portée. Il y a eu un peu de tristesse, mais j'ai beaucoup apprécié notre dernière tournée. C'est toujours une joie d'être sur scène avec Phil et Tony. "

Le groupe - composé de Mike Rutherford, Phil Collins et Tony Banks, ainsi que des musiciens en tournée Daryl Stuermer, Nic Collins, Daniel Pearce et Patrick Smyth - a tiré sa révérence lors d'un concert à guichets fermés à l'O2 Arena de Londres l'année dernière.

Avec 23 titres au total, Genesis a joué une longue liste de ses plus grands succès, dont "I Can't Dance", "Mama", "Turn It On Again", "No Son Of Mine" et "Invisible Touch".

Avant de jouer 'Land Of Confusion', Collins s'était adressé à la foule et avait annoncé qu'il s'agissait du dernier concert de Genesis. Alors que la foule applaudissait le groupe, Collins est resté assis, l'air pensif, semblant réaliser qu'il s'agit du dernier concert, avant de plaisanter: "Après ce soir, nous devrons tous trouver un vrai travail".