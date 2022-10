“Le dernier samaritain” : une séance explosive avec Bruce Willis !

“Le dernier samaritain” fait partie de ces actioners explosifs qui ont su se fédérer un grand nombre de fans à travers les années. Le projet avait déjà de quoi saliver quand on regarde les personnes qui se retrouvent en son centre, à commencer par Joel Silver. Ce dernier est un producteur de légende dans le domaine des titres estampillés action : “L’arme fatale”, “Predator”, “Piège de cristal”, … Ensuite, on retrouve Shane Black, actuellement connu pour avoir réalisé “Iron Man 3” ou encore “The nice guys” mais surtout célébré à l’époque pour avoir écrit les scénarios des deux premiers épisodes de “L’arme fatale” (avant de s’occuper des autres suites, comme le cinquième, actuellement en préproduction). Derrière la caméra, on retrouve Tony Scott, frère de Ridley et réalisateur du film “Les prédateurs” avec David Bowie et Catherine Deneuve ainsi que de “Top Gun”. Enfin, la tête d’affiche n’est autre que Bruce Willis, intronisé comme un des visages des films d’action pour son rôle de John McLane dans la saga “Die Hard”. Du beau monde donc en perspective pour un titre grandement attendu !