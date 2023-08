Le dernier rapport inquiétant du GIEC : faut-il désespérer ? Pour Adélaïde Charlier "Il faut changer la colère en action"

Dans le dernier rapport du GIEC paru en avril 2023, le futur climatique de la planète est alarmant : d’ici 2040, la planète pourrait se réchauffer de plus de 1,5 degré, alors que l’accord de Paris fixait la limite, justement, à 1,5 degré… Et les spécialistes parlent même d’un réchauffement qui pourrait avoisiner les 3, 5 degrés. Céline Nieuwenhuys n’est pas étonnée, et elle espère que ce rapport soit une alerte qui pousse à plus de courage politique. Mais pour l’instant, on continue avec les mêmes repères de croissance, et pour Céline Nieuwenhuys, c’est une accélération de la destruction du vivant.

Philippe Van Parijs est plus pessimiste encore et s’inquiète de ces données scientifiques obscures "Il y a des raisons de désespérer… Quels degrés de consciences peut-on avoir en la science quand on lit ce rapport ?". C’est la complexité de ce rapport, qui contient un certain degré d’incertitude, qui l’a frappé. Comment résoudre le problème du changement climatique sans renforcer la foi en la science ? On ne sait pas tout certes, rebondit Etienne de Callatay, mais ce serait aujourd’hui à l’action politique d’intervenir. Pour lui, ce n’est finalement plus un problème de science. De toute manière, la réalité nous rattrapera très bientôt, et nous rattrape déjà : les inondations en Belgique en sont la preuve.

"Cette synthèse (GIEC) n’est pas surprenante", embraye Adelaïde Charlier "et cette colère doit être changée en mobilisation." Car les ambitions politiques ne sont pas assez hautes en termes de climat : il faut un changement systémique.

Un rapport du GIEC qui met en colère, et finalement appelle à l’action. Mais pourquoi n’y est-on pas encore ? Et quels sont les moyens de cette mobilisation de lutte contre le réchauffement climatique ? Les experts invités en parlent dans ce Bonus du Tournant.