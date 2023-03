Le dernier rapport du GIEC : sans action politique, le pire est à venir

Des mots qui pèsent lourd, à l’heure où l’une des conclusions principales du dernier cycle d’évaluation est sans appel : il reste moins de 7 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43%, et espérer ainsi respecter une réduction de 60% d’ici à 2035. Si l’humanité n’y parvient pas, elle atteindra le point de basculement irréversible beaucoup plus tôt qu’anticipé. Le temps presse et il y a du pain sur la planche, comme on le comprend notamment dans les trois gros rapports spéciaux du Giec, qui présentent notamment les conséquences d’un réchauffement planétaire d’1,5 degrés, sur une période qui démarre juste avant la période industrielle (entre 1850 et 1900) et qui devait aller jusqu’à la fin de ce siècle.

Et c’est notamment sur ce dernier point que la panique se fait sentir : le climat est déjà plus chaud d’1,1 degré par rapport à 1900 et tout s’emballe. La température moyenne de la planète monte de plus en plus, et de plus en plus vite. Au point que les scientifiques estiment désormais que l’humanité atteindra le fameux +1,5 degré qui fera tout basculer… Avant 2035. Soit 65 années plus tôt que ce qu’on espérait encore avant l’accord de Paris.

Un point de basculement qui serait synonyme d’impacts irréversibles majeurs du climat sur l’humanité, et qui approche de plus en plus vite.