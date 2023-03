Le dernier rapport du GIEC : quoi de neuf depuis 2015 ?

Aujourd’hui, le GIEC publie un travail composé d’abord de trois volets synthétiques des 3 grands rapports de 2021 et 2022. Chaque volet étant structuré ainsi :

Un résumé des constats importants destiné aux décideurs ;

Un résumé purement technique ;

Un rapport plus complet, organisé en plusieurs chapitres.

Mais à tout cela s’ajoutent aujourd’hui trois gros rapports spéciaux qui concernent spécifiquement l’utilisation des sols, l’océan et la cryosphère, et enfin les conséquences d’un réchauffement planétaire d’1,5 degrés, sur une période allant depuis le début la période industrielle (entre 1850 et 1900) et 2100.

Et c’est sur ce dernier point que la panique se fait sentir : le climat est maintenant plus chaud d’1,1 degré par rapport à 1900 et tout s’emballe. Le réchauffement se fait de plus en plus fort, de plus en plus vite.

Au point que les scientifiques estiment désormais que l’humanité atteindra le fameux +1,5 degré… avant 2035. Soit 65 années plus tôt qu’espéré. Un dangereux point de basculement qui serait synonyme d’impacts irréversibles majeurs du climat sur l’humanité.