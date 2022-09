Que l'on aime un édredon lourd ou plus léger, en duvets ou en plumes, en canard ou en oie... Tout est une question de mesures.

"Nous travaillons des plumes 100 % canard pour les oreillers principalement, précise cet artisan. Puis, nous allons alors augmenter la proportion de duvet dans le mélange avec une partie de plumettes et une partie de duvet, jusqu’au duvet pur de diverses origines".

Les duvets purs sont classés en pouvoir gonflant

Plus l'animal vit sous des latitudes froides comme au Canada, en Mongolie, en Alaska ou en Sibérie, plus il va générer un flocon de qualité, confirme François Simons : "Les duvets purs sont classés en pouvoir gonflant, c’est-à-dire leur capacité à emmagasiner l’air chaud pour un poids déterminé. C’est plus chaud pour un poids plus faible en résumé".