"Le dernier mouvement" de Robert Seethaler, un roman musical qui nous plonge dans le dernier voyage de Mahler

Nous sommes sur l’Amerika, le paquebot qui ramène Mahler en Europe. Il vient de donner ses derniers concerts à New York, malade et irrité par les mondanités "qui lui tapent sur les nerfs", épuisé d’avoir dû mener à l’excellence un orchestre de tâcherons. Il se sait mourant et est résolu à n’avoir plus le temps de mettre en musique la frénésie, les bruits de la ville qu’il a perçus.

Assis sur le pont supérieur, dans les lueurs de l’aube qui déchire un ciel trop gris et trop plat à son goût, il contemple la mer, sa masse noire, et songe à la vie invisible qui grouille dessous. A ses côtés, un jeune steward diligent, chargé de veiller sur lui tandis qu’aux étages inférieurs, sa femme Alma et leur fille, gourmandes et pleines de vie, dévorent le petit-déjeuner. Alors que lui s’étiole et se meurt.

Voilà pour le décor, un lieu unique, ce bateau de l’ultime voyage durant lequel toute sa vie de compositeur incompris, de chef d’orchestre célèbre, et de petit gringalet marié à la plus belle femme de Vienne, se chevauchent par bribes, par vagues mais relié d’un seul tenant dans sa mémoire qui défile dans ce dernier mouvement.