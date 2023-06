Le dernier jour du disco de Juliette Armanet : "c’est la fin…"

Christophe pour Juliette Armanet était une inspiration de longue date, un dandy poétique qui avait lui-même cet aspect du Lonesome Cow-boy.

Dans Le dernier jour du disco, tout fait écho de ce moment de climax. Dans une chanson de 3 minutes et 28 secondes, Juliette Armanet intègre 380 éléments sonores, 380 enregistrements des grandes lignes de pianos au détail des congas. Avec une place généreuse accordée aux cordes.

Les cordes qui dessinent une menace qu’elle voulait présente dans la composition pour faire un parallèle avec l’angle de "petite fin du monde" que le texte draine avec lui.

Une disco glam rock avec beaucoup de portamento un peu menaçant totalement assumée… Le portamento c’est presque une figure ornementale, c’est cet effet vocal d’un glissement d’une note haute à une note plus basse, et puis son imitation par des instruments à cordes…

Et puis il y a la voix de Juliette… La voix qui est poussée et volontaire, une voix qui nous donne l’impression qu’elle va éclater… Un parallèle avec "le chant du cygne avant de mourir".

Un spectacle en plusieurs actes

Un décrochage qui fait partie d’une dramaturgie, la chanson est construite en termes musicaux comme un spectacle en plusieurs actes. Avec ses moments de suspens et ses résolutions tragiquement joyeuses, ou joyeusement tragique. Et puis la noirceur indispensable pour que tout scintille, à l’image du clip, il faut de l’obscurité pour que la sensualité se libère : "Je suis fascinée par le glamour qui n’existe que la nuit. J’adore la rencontre entre le disco, le groove et la techno qu’on entend dans le I Feel Love de Donna Summer, ou encore dans le tube d’Earth, Wind and Fire. Boogie wonderland et ses lignes de basse venimeuses, des boucles hypnotiques faites pour la drogue, le sexe, la fête, l’abandon des corps. Le disco ne peut briller que si on est dans une boîte dans le noir, comme les lumières éblouissantes des tableaux du Caravage qui ne se révèlent que grâce aux zones de pénombre absolue. Le disco, au départ, c’est une musique insolente, de contestation, de club. Une musique qui rassemble, la nuit, ceux qui ne sont pas tolérés le jour : les Noirs, les homosexuels, les hors-norme. Elle est là pour rassembler, pour nous faire danser tous ensemble."

Ce matin, c’est la fin, la fin de la chronique Dans l’air du temps et à cette occasion, Réal Siellez a choisi cette chanson qui n’est pas attendue forcément sur les ondes Musiq3, pour nous offrir un final dans un mode mini-dramatique de poche. Entourée de rideaux à paillettes, de lasers libératoires et d’une boule disco qui brille comme un soleil de nuit. De la nostalgie et des confettis.

"Le dernier jour du disco" de et par Juliette Armanet sur son album " Brûler le feu " en 2021… et pour la dernière fois… c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours.