Le dernier jour au Graspop : rencontre avec Helmut Lotti, et un début de journée bien classic rock !

Nous filons ensuite rapidement en backstage pour y croiser celui qui a suscité étonnement et surprise dans cette affiche : Helmut Lotti ! On le sait fan de metal et il pousse le concept un peu plus loin avec un show intitulé "Hellmut Lotti goes metal", qui l’emmènera aussi en salle plus tard cette année, le 27 octobre au Capitole à Gand, un ancien cinéma dans lequel il a vu son premier film à l’âge de 7 ans.

Le chanteur lyrique nous confiait être très nerveux à l’approche de ce concert. Lui qui a un agenda ultra chargé n’a pas eu le temps d’apprendre les paroles de tous les titres hard rock des années 70/80 qu’il chantera sur la scène du Graspop et avouait "que la plupart des gens dans le public connaissent sans doute mieux les chansons que lui".

Tout ceci est né grâce à son frère, metalleux dans l’âme et qui, en discutant avec le batteur d’Ostrogoth, a eu l’idée de ce projet metal. Il apprécie chez les amateurs de metal les goûts éclectiques dont ils font preuve, leur ouverture d’esprit, leur culture musicale et que ce ne soient pas des gens superficiels.

Lui qui a commencé sa carrière suite à une imitation d’Elvis Presley dans une compétition télévisée jouera, comme il est de tradition, un titre du King sur scène aujourd’hui aussi, mais en mode metal…

Il a aussi relevé certains parallèles entre la musique classique et le hard rock, comme cet exemple qu’il citait dans "Hallowed be thy Name" d’Iron Maiden où le solo de guitare est selon lui, de la "pure musique classique".