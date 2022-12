Le dernier " Grand Quiz ", c’est ce dimanche soir sur la Trois !

Pour terminer la série des " Grand Quiz de c’est archivé près de chez vous " en beauté, Jacques et Jean-Luc vous réservent une collection d’archives à voir sans modération : une interview de Linda Thorson, de la série culte " Chapeau melon et bottes de cuir ", qui met le journaliste qui l’interroge littéralement au tapis. A revoir aussi : la première télé de Thierry Luthers à la présentation de " Minute Papillon ". Nous sommes en 1980. Cette émission créée par Mamine Pirotte avait pour objectif -déjà à la RTBF- la défense des consommateurs.





Autres pépites télévisuelles dont seule la RTBF a le secret : Bernard-Henri Lévy se faisant entarter à la sortie du studio de " L’Ecran Témoin ". C’était en 1981. Depuis, le philosophe français détient le record du plus grand nombre " d’entartages ", spécialité de notre Gloupier national, Noël Godin. Egalement dans ce dernier épisode du " Grand Quiz" : des fous-rires irrésistibles de Michel Lecomte et de François De Brigode, un " vrai " tigre dans les studios de la RTBF et la présentatrice du Journal Télévisé, en la personne de Fabienne Vande Meerssche, en tenue d’Eve !





Pour ne rien manquer de ce dernier voyage dans monde merveilleux des archives de la RTBF, rendez-vous ce dimanche à 20h35 sur la Trois ou, quand vous le voulez, sur Auvio.