Le dernier film percutant des frères Dardenne ou de la science-fiction à la française (oui ça existe) ?

Autre coup de cœur parmi les sorties ciné de la semaine, une comédie française qui est une bonne surprise de la rentrée : de l’aventure et de la science-fiction pour ce film très original qui s’intitule : ''Le Visiteur du Futur''. C’est l’adaptation ciné d’une websérie lancée sur Youtube qui a tellement fait mouche au moment de sa création en 2014 qu’elle a depuis été diffusée sur France TV, transposée en BD et romans qui cartonnent. Par contre, je vous rassure, nul besoin de connaître la série pour apprécier le film, c’était mon cas et j’ai pris un plaisir fou à découvrir ce scénario hyperbien ficelé, emballé dans un univers visuel très ambitieux. L’histoire démarre en l’an 2555 : dans un futur dévasté par des catastrophes nucléaires, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir de l’humanité repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Le passé c’est aujourd’hui, en France, et notre héros voyageur temporel doit convaincre un homme politique de ne pas construire une centrale nucléaire car c’est cet événement qui sera le point de départ de la fin du monde. Le visiteur du futur est une réussite totale dans le registre de la science-fiction comique, très rare dans le cinéma français. L’humour est irrésistible, surtout si vous êtes amateurs de dialogues absurdes façon ''Kaamelott'' et ''Palmashow'', que de fous rires ! De l’émotion aussi avec ce message fort sur les conséquences de nos choix aujourd’hui pour les générations futures, un message écolo dans l’air du temps sous la forme d’un divertissement familial et grand public. C’est donc un grand oui pour ''Le Visiteur du Futur''.