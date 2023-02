Le dernier film des Dardenne à l’affiche d’un festival à Téhéran ? Ils s’y opposent

C’est un communiqué des "Films du Fleuve", la société de production des frères Dardenne qui l’annonce : Tori et Lokita, primé l’an dernier à Cannes, a apparemment été sélectionné pour le festival Fajr dans la capitale iranienne, à l’insu des deux cinéastes. Ils considèrent que cet événement est la vitrine d’un régime religieux, dictatorial et assassin. Ils exigent donc d’être retirés de l’affiche, en solidarité avec "celles et ceux qui se battent, et donc ils saluent le courage".

La firme Wild Bunch qui se charge de la distribution internationale des frères Dardenne n’avait, non plus, été informée de cette initiative.