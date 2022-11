Le dernier film de Wonder Woman avec Gal Gadot débarque sur Tipik

Wonder Woman 1984 et Gal Gadot débarquent ce mercredi 9 novembre à 20h05 sur Tipik. Sorti dans les salles obscures en 2020, voici 3 anecdotes sur le dernier film de Wonder Woman que vous ne connaissez peut-être pas.

Réalisé par Patty Jenkins, le métrage se focus sur la super-héroïne badass Wonder Woman et trône à la neuvième place des productions de l’univers cinéma DC. Wonder Woman 1984 (aussi appelé WW84) fait suite au premier opus sorti en 2017.

Le scénario se déroule 66 ans après les événements du premier volet. En pleine guerre froide aux USA (1980’s), la guerrière Wonder Woman doit faire face aux redoutables Cheetah et Maxwell Lord.

Le deuxième opus de la saga était initialement prévu bien plus tôt, mais avait été reporté (le coronavirus, tout ça, tout ça). Un troisième opus a été confirmé par la production, il est en cours.