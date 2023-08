"Le dernier étage du monde" de Bruno Markov : un premier roman percutant

Victor a pour ambition de venger la mémoire de son père, en se faisant engager dans le cabinet de conseil dirigé par son pire ennemi. Victor infiltre le système, avançant pas à pas en observateur avisé, inventif mais discret, intelligent mais pas menaçant, intéressant sans être dangereux !

Dans la gestion des ressources humaines, rien n’a changé depuis la pandémie

"A un certain étage on se fait moins d’illusions sur le bien-être au travail, le Chief Happiness Oficer, et ce genre de choses qui sont, si on est un peu cynique, une nouvelle manière d’enrober une gestion des ressources humaines, finalement toujours la même. On a juste ajouté un baby-foot, on se tutoie en se donnant l’impression d’être plus soucieux d’un équilibre entre vie perso et vie pro, mais dans les faits il n’y a pas une profonde évolution à constater. En ajoutant des espaces de loisirs dans les bureaux, on garde les employés plus longtemps sur leur lieu de travail."

Son arme c’est l’intelligence, mais surtout l’intelligence artificielle

"Il intègre au plus profond de lui-même les recettes et méthodes appliquées par son ennemi, de sorte qu’il devient un algorithme surentraîné. C’est comme cela qu’il va peut-être devenir meilleur que lui. Ce n’est plus une question d’intelligence, ni de beauté, ni d’être bien né, ni de meilleures études. Il faut utiliser des recettes".

Rencontre avec Bruno Markov…

"Le dernier étage du monde" de Bruno Markov chez Anne Carrière – Un premier roman qui bouscule et questionne nos priorités.