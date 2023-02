Le dernier dignitaire khmer rouge en vie transféré dans une prison d’Etat

Le dernier dirigeant khmer rouge encore en vie, Khieu Samphan, a été transféré dans une prison d’État cambodgienne pour y purger deux peines de prison à vie, après avoir perdu son appel contre une condamnation pour génocide, ont annoncé les procureurs mercredi. Le tribunal spécial chargé de juger les Khmers rouges pour leurs atrocités avait confirmé en appel la condamnation à la prison à perpétuité contre l’ancien chef d’Etat du Kampuchéa démocratique, 91 ans, dans son ultime décision rendue en septembre 2022 avant sa dissolution.

Il avait été reconnu coupable de génocide contre les Vietnamiens et les musulmans chams et de crimes contre l’humanité – meurtres, mises en esclavage, mariages forcés, viols – et de graves violations aux Conventions de Genève.