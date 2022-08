Le dernier des Monkees porte plainte contre le FBI

Micky Dolenz, le seul survivant du groupe The Monkees, poursuit le FBI pour ne pas avoir remis l’intégralité du dossier de l’agence, rapporte le magazine Rolling Stone.

Le contexte de cette affaire remonte à la première tournée des Monkees en 1967, à propos de laquelle un informateur du FBI avait alors décrété que : " Pendant le concert, des messages subliminaux avaient été présentés à l’écran, ce qui constituait une " intervention politique de gauche" ", peut-on lire dans un document du FBI qui a été mis à la disposition du public, il y a un peu plus d’une décennie. " Ces messages et ces photos ont été diffusés lors d’émeutes à Berkley, avec des messages anti-U.S. sur la guerre au Vietnam, d’émeutes raciales à Selma, en Alabama, et de messages similaires qui ont suscité des réactions défavorables de la part du public. "

Micky Dolenz, dont le nom complet est George Michael Dolenz Jr., a maintenant déposé une requête civile contre le ministère de la Justice, citant la Loi sur l’accès à l’information.

Les Monkees ont fait l’objet de deux enquêtes par le FBI, une fois pour des activités présumées de guerre contre le Viêtnam en 1967 et une autre pour laquelle toute accusation a été entièrement expurgée.