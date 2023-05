Sorti dans les salles obscures en 1992, Le Dernier des Mohicans est signé par le cinéaste américain Michael Mann. Le film sera diffusé en TV ce dimanche 13 mai au soir. Voici 3 anecdotes de tournage que vous ne connaissez peut-être pas.

Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans en anglais) est un film dramatique US. Il s’agit de l’adaptation (très libre) du roman du même nom de James Fenimore Cooper publié en 1826.