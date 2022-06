Le dernier concert du groupe Oasis

Nous sommes le 28 août 2009 à Paris dans le cadre du célèbre festival Rock en Seine. Ce soir-là, l’aventure d’Oasis va se conclure avant même que le groupe ne monte sur scène, obligeant le groupe Madness à monter sur scène à leur place… Par la suite, les deux frères Gallagher, Noel et Liam s’en iront, chacun de leurs côtés, travailler sur différents projets musicaux…

Alors, on le sait l’ambiance a toujours été très électrique entre les deux frères et ce depuis le début de la formation en 1991…

Mais que s’est-il passé exactement ce soir-là, c’est ce que nous allons essayer de voir…

Tout d’abord le véritable dernier concert d’Oasis a lieu quelques jours plus tôt le 22 août 2009 au V Festival au Weston Park en Angleterre… Le lendemain, le groupe est censé donner une deuxième prestation au festival mais c’est annulé en dernière minute parce qu’on annonce que Liam Gallagher est atteint d’une laryngite… Noel dément et dit que Liam à la gueule de bois… Bonne ambiance…

Quoi qu’il en soit une semaine plus tard, le groupe se rend au festival de Rock en Seine à Paris… (la suite en audio).

