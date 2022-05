Le dernier concert de Queen avec Freddie Mercury…

Nous évoquons le tout dernier concert du groupe Queen avec Freddie Mercury aujourd’hui.

Nous remontons pour cela au 9 août 1986, nous sommes alors dans le cadre de la dernière tournée du groupe Queen, le "Magic Tour", tournée d’accompagnement de l’album A Kind of Magic.

Parce que oui, il est nécessaire de souligner, contrairement à ce que nous raconte le film Bohemian Rhapsody, le dernier concert de Queen n’est certainement pas son apparition au Live Aid en 85, Freddie Mercury n’y est pas du tout malade… Et le groupe ne se réunit pas pour un dernier concert à ce moment-là…

Bref, mais revenons à notre Magic Tour qui se conclut donc le 9 août 1986 à Knebworth en Angleterre pour une soirée baptisée " A Night of Summer Magic " et dont Queen est la tête d’affiche… Parce que, ce jour-là, il y a d’autres groupes qui montent sur scène : Big Country, Belouis Some et aussi Status Quo…

Alors Queen a toujours aimé le côté extrêmement théâtral et va débarquer sur la scène de Knebworth en hélicoptère et jouer ce soir-là devant 120.000 personnes…

