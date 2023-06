Le dernier concert de Mr Paul avec Triggerfinger : compte rendu et interview

L’AB était sold out, remplie de fans pour assister à ce dernier show. Tous les regards se portaient sur le bassiste, pilier et colosse du groupe depuis tant d’années qui proposait ici une sorte de concert "best of" (il manquait juste peut-être "Love Lost in Love" pour appuyer cette appellation) où les moments de répits étaient brefs, tant les titres les plus efficaces de Triggerfinger se succédaient sans relâche.

Après une première partie assurée par Peuk (un jeune groupe alternatif choisi par Mario et Ruben Block, avec notamment le batteur de Millionaire), c’est avec "I’m Coming For You" (présent sur l’album All This Dancing Around, sorti en 2010) que la fête commence. Ce mot "fête" fut employé plusieurs fois par Ruben lors du concert, et il ne pouvait mieux dire.