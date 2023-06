Le dernier concert de Lynyrd Skynyrd avec Gary Rossington sur grand écran en juillet

Lynyrd Skynyrd, connu pour ses tubes légendaires et ses concerts puissants, rendra hommage à Gary Rossington, le guitariste originel du groupe, décédé en mars dernier, avec cette production mémorable et inédite. La performance, enregistrée le 22 novembre 2022 au légendaire Ryman Auditorium de Nashville, montre le groupe en parfaite forme, offrant une expérience rock 'n' roll inoubliable.

"Nous sommes ravis de partager cette soirée spéciale et de célébrer 50 ans de musique SKYNYRD avec la Skynyrd Nation et les fans de ces chansons intemporelles", a déclaré Johnny Van Zant. "Nous avons eu la chance d'immortaliser cette soirée spéciale avec Gary Rossington et Dale Krantz Rossington et tous les invités spéciaux qui ont pu nous rejoindre sur scène. C'est certainement doux-amer puisque que c'était le dernier spectacle de Gary, mais nous sommes tellement chanceux d'avoir pu partager une dernière nuit spéciale ensemble sur scène, en faisant ce que Gary aimait".

"Lynyrd Skynyrd est l'un des groupes les plus influents et les plus importants de tous les temps et l'héritage de Gary Rossington résistera à l'épreuve du temps", ont déclaré Keith Wan et Jordan Verroi, partenaires d'Unbranded Events. "Nous sommes très honorés de participer à son dernier concert et fiers de le présenter aux fans du monde entier. Cet événement exceptionnel offre non seulement une expérience inoubliable aux fans de longue date de Skynyrd, mais il a également le potentiel de faire découvrir à une toute nouvelle génération l’empreinte durable et l'intemporalité du groupe. Cette expérience permet aux amis et aux familles de se réunir et de créer des souvenirs tout en découvrant le riche héritage musical de la formation.

La production reprend des apparitions de John Osborne des BROTHERS OSBORNE, de Brent Smith de SHINEDOWN et de Marcus King, ainsi qu'une performance de Jelly Roll.

En avril dernier, Lynyrd Skynyrd avait publié un communiqué annonçant qu’il allait "continuer à se produire sur scène et à faire vivre la musique" suite au décès, du guitariste Gary Rossington, le dernier membre original du groupe.

Récemment, Walter de Paduwa évoquait le groupe dans sa séquence du dimanche matin: