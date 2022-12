Le dernier concert de Christine McVie de Fleetwood Mac

On apprenait hier la disparition de la chanteuse, claviériste et songwriter de Fleetwood Mac à l’âge de 79 ans.

Depuis lors, de nombreux hommages ont afflué sur les réseaux sociaux de la part de ses amis et de tous ces artistes qui ont été influencés par Christine McVie.

Christine McVie, qui avait commencé sa carrière au sein du groupe Chicken Shack, avait rejoint Fleetwood Mac en 1970. Elle (co)-écrira quelques-uns des plus grands hits du groupe, comme les classiques de l’album Rumours, “Don’t Stop” et “You Make Loving Fun”, ou encore “Hold Me,” “Little Lies,” “Everywhere”, et “Over My Head.”

La famille a communiqué hier (30 novembre) l’information, précisant qu’elle a succombé à "une courte maladie", entourée des siens, à l’hôpital.

Sur Classic 21, nous nous remémorons son héritage au travers de ces chansons tout au long de la journée ce jeudi 1er décembre, et voici quelques extraits de son tout dernier concert qu’elle donnait le 20 novembre 2019 au DreamFest à San Francisco.