Le dernier bâtiment à réhabiliter, au Val Benoît, pourrait être bientôt mis en vente

L’ambition de le transformer en "parc industriel horizontal", pour mettre à disposition d’entreprises des locaux bruts, moins chers que l’immeuble du génie civil, a vraisemblablement vécu. L’administration wallonne, depuis de longs mois, se montre réticente à reconnaître ces espaces comme zone économique. Le département des permis et autorisations freine des quatre fers.

Or, c’est l'une des entrées majeures du Val Benoît. Ce serait une erreur de la laisser en friche, et de nuire à l’attractivité globale du lieu. C’est donc un changement de stratégie qui se profile à l’horizon. Il est question de lancer un appel à projets, pour développer une mixité d’occupation, avec bureaux et logements, dans l’esprit de ce qui a été fait au charbonnage du Hasard. Ce qui passerait évidemment par une mise en vente. La décision n’est pas encore prise. Le conseil d’administration de la SPI, à la manœuvre, pourrait lancer la procédure à l’automne.