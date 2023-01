Le dernier baromètre des notaires, et si on parlait de l’évolution du marché immobilier ?

Pour tenter de déceler l’évolution des prix de l’immobilier, leur baromètre reste un bon indicateur. Et cet indicateur montre que le marché de l’immobilier a levé quelque peu le pied en 2022, surtout au second semestre. C’est vrai que l’inflation est à la hausse. Les taux d’intérêt n’y sont évidemment pas pour rien, mais le marché résiste tout de même. Il n’y a pas d’effondrement des prix, fort heureusement.

Et cette belle résistance a plusieurs explications culturelles. D’abord avec la fameuse phrase que chaque Belge connaît bien, à savoir que le Belge a une brique dans le ventre. Ça signifie surtout que la Belgique est d’abord un marché de propriétaires, de gens qui cherchent à se loger pour eux-mêmes avant tout. Notre pays n’est pas un pays d’investisseurs en immobilier. Il y en a bien entendu et fort heureusement. Mais ce ne sont pas eux qui drivent le marché. Et cet aspect culturel permet donc aux prix de l’immobilier de résister, mieux que dans d’autres pays. Ce qui sauve aussi le marché belge, c’est sa réglementation. Comme le faisait remarquer Philippe Ledent, économiste à la banque ING au quotidien Le Soir, c’est étonnant de se dire qu’une contrainte est une bénédiction. Mais c’est la vérité. A l’inverse de certains pays qui ont des taux variables très bas mais qui peuvent exploser sans limite à la hausse en cas de remontée brutale des taux d’intérêt, ce n’est pas le cas de la Belgique. Pourquoi ? Parce que les taux variables sont strictement encadrés et ne peuvent augmenter que dans certaines limites, ce qui est de nature à rassurer le candidat emprunteur.

L’autre enseignement de ce baromètre, c’est que les maisons et appartements avec un bon certificat PEB, autrement dit ceux qui ne sont pas des passoires thermiques se vendent mieux que les autres...