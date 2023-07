Le "dermaplaning", se raser entièrement le visage, une technique beauté controversée.

Fin 2021, la plateforme de réservation de services beauté Treatwell révélait que le dermaplaning comptait parmi les deux soins (avec le peeling chimique) les plus plébiscités par les Français âgés de 18 à 30 ans. Le hashtag #dermaplaning cumule près de 4 milliards et 2,5 milliards de vues respectivement sur TikTok et Instagram.

Il s'agit d'éliminer le duvet du visage mais surtout de se débarrasser des cellules mortes de la peau. C'est une exfoliation en profondeur réalisée avec une sorte de scalpel.

L'outil utilisé est plus précisément une petite lame plate dotée de minuscules dents et peut désormais s'acheter en ligne, en boutiques spécialisées ou grandes enseignes, pour réaliser ce traitement à domicile. La peau serait plus éclatante et plus lisse, comme neuve, sans recourir à un quelconque produit chimique.