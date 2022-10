Le dérèglement climatique impacte aussi la migration des oiseaux

À l’occasion des journées européennes de la migration des oiseaux ce premier week-end d’octobre, des balades guidées sont organisées à Releghem dans le Brabant flamand pour observer et en apprendre davantage sur les oiseaux migrateurs et surtout de sensibiliser au besoin de protéger l’environnement.

Car de plus en plus de migrateurs sont touchés par le dérèglement climatique. En atteste la disparition des haies dont les essences sont pleines d’insectes. "La destruction des haies est un gros problème parce que ces oiseaux insectivores qui migrent de nuit se posent dans les haies doivent rallonger leurs étapes donc s’épuiser un peu plus ou se nourrir un peu moins", indique Alain Paquet, ornithologue et membre de l’asbl de protection de la nature Natagora.

Assèchement des zones humides, désertification croissante et augmentation des températures peuvent aussi modifier le parcours.

Le problème est que les changements sont en train d’être opérés très rapidement.

"Le problème est que les changements sont en train d’être opérés très rapidement. Les migrations se sont installées grosso modo à la fin de la dernière glaciation. Elles se sont cristallisées sur trois-quatre mille ans. Là, c’est sur quelques dizaines d’années que les espèces doivent s’adapter", conclut Alain Paquet.