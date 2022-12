Xavier de Liège nous dit autre chose : "Ça me touche directement car pour moi ça a été le joueur d'une génération, c'était un vrai modèle pour tous les jeunes. Ça m'étonnerait qu'il revienne mais on n'est pas à l'abris d'une surprise. J'ai envie de lui dire un grand merci pour tout ce qu'il nous a apporté et surtout une bonne continuation à lui. On pensera toujours à lui, ça c'est sûr."