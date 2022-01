Le dénombrement des sans-abri permet aussi d’en savoir plus sur leurs profils et leurs trajectoires

A Bruxelles (chiffres Bruss’help pour la Région bruxelloise), on comptait 4380 adultes et 933 enfants en situation délicate en 2020. A Liège, on recensait 422 sans-abri. Même constat du côté d’Arlon, avec 149 personnes en situation de logement précaire. À Gand, 1472 adultes et 401 enfants ont été comptabilisés. Dans le Limbourg, 932 adultes et 285 enfants étaient sans-abri. Selon Martin Wagener, "la moitié des personnes sans-abris ou mal-logées sont des femmes et des enfants. Quand on ne regarde qu’en rue, on n’a pas cette impression. On a cette image classique de l’homme avec ses couvertures, sur un matelas avec des cartons, or cette figure-là ne représente qu’un huitième des personnes sans-abris ou mal-logées. Cela m’a toujours posé problème : cette attention sur une catégorie sur laquelle les mannes et les volontés politiques sont ciblées. Ils parlent de problème d’espace public, mais c’est plutôt pour moi un problème de communication. En effet, les vulnérabilités sont beaucoup plus larges". Plus concrètement, ajoute le chercheur, "chez les femmes sans-abris la plupart sont passées par la violence conjugale et dans mes enquêtes qualitatives plus approfondies, toutes ces femmes ont connu des situations de violence grave soit depuis leur plus jeune enfance, soit à un moment donné de leur vie. Il y a donc une thématique beaucoup plus importante qui est la violence – et les violences envers les femmes – dont on parle relativement peu. Et c’est bien là aussi l’intérêt d’avoir des chiffres précis. Pour que les professionnels du secteur, les politiques, mais aussi les médias puissent un peu ajuster leur vue".