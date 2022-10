C'est la fin d'une époque en région liégeoise. Le démantèlement du haut-fourneau "B" d'Ougrée a débuté ce vendredi. Le site était occupé par la sidérurgie depuis 1837, et jusqu'en 2009. Ce matin, un premier bâtiment a été mis au sol.

C'était un grand hangar rouillé, entièrement métallique. Il est par terre. Il avait abrité les agglomérés de minerais. Ses piliers ont été oxycoupés, des câbles fixés d'un côté aux poutres de toitures, et de l'autre, à deux bulldozers qui ont tiré vers l'arrière.

Presque tout le site d'Ougrée va y passer. "Maintenant que le bâtiment est au sol, on va pouvoir venir travailler avec des pelles équipées de cisailles pour débiter la structure et pouvoir l'évacuer et la recycler" explique Nicolas Beguin, de la société Wanty.

98% des déchets recyclés

Tout ce métal sera refondu et va redevenir carrosserie de voiture, fourchette ou conteneur maritime. "Tout ce métal, ça représente à peu près 20.000 tonnes de métal sur l'ensemble du chantier. Ce métal repart et va être stocké. Une fois qu'on aura 2000 tonnes, on sait faire une péniche. Le métal repart vers Gand chez Arcelormittal."

Il y a 300 bâtiments sur ce site qui fait face au Standard. Le haut-fourneau lui-même, emblématique, va être conservé, avec son plancher de coulée et quelques éléments proches. Beaucoup de bâtiments vont devoir être désamiantés avant de passer à la démolition. Il n'y aura pas de dynamitage. 98% du volume total des déchets pourront être recyclés. Ce travail de démantèlement du site sidérurgique d'Ougrée doit s'achever en 2026.