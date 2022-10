Le défrisage des cheveux augmenterait le risque de cancer de l'utérus.

D'après de précédentes données, le taux d'incidence du cancer de l'utérus serait en hausse aux Etats-Unis avec plus de 65.000 nouveaux cas estimés en 2022 et toucherait davantage les femmes noires.

Dans son étude, le NIH indique que 60% des femmes qui ont affirmé avoir utilisé des produits chimiques pour lisser leurs cheveux étaient des femmes noires, induisant que les effets sur leur santé pourraient être plus importants.

"Étant donné que les femmes noires utilisent plus fréquemment des produits de défrisage et qu'elles ont tendance à commencer à les utiliser à un âge plus précoce, ces résultats peuvent être encore plus pertinents pour elles", indique l'un des auteurs de cette étude.