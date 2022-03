Le défilé immobile de Jeanne Vicerial à la galerie Templon

La série des Vénus ouvertes

Dans une alcôve, quatre inquiétantes silhouettes de femmes - toutes au ventre ouvert - entourent une cinquième, allongée sur une table de dissection... ou de couture. Ces Vénus sont une réinterprétation des études anatomiques en cire de dissection féminine connues en Italie dès le 16e siècle. Ces Venerina sont souvent représentées allongées sur un drap de soie dans une vitrine en état de grâce ou de jouissance, éventrées et souvent avec la représentation d’un petit fœtus. L’idée de l'artiste est de les transposer dans une pratique artistique et, dans une optique féministe, de les remettre debout.

Le prêt-à-porter, le corps normé, la sculpture

Le travail de sculptrice textile de Jeanne Vicerial est le résultat d'une réflexion sur la disparition de l'artisanat et du sur-mesure dans la conception vestimentaire aujourd'hui. "Une pratique délaissé ou complètement inaccessible". Jusqu’aux années 50, explique l'artiste, on composait une silhouette par le vêtement avec un travail de ligne, de coupe et "des aberrations comme le corset". Depuis les années 60, c'est l’avènement du prêt-à-porter "qui est une très belle révolution d’accessibilité", mais par ailleurs "on n’a jamais autant modifié notre corps (corpulence, poitrine...) pour correspondre à des normes et une image imposée". En repartant du corps de l'individu, en étudiant les planches anatomiques, Jeanne Vicerial est fascinée par le tissage musculaire interne. Pendant une année, elle copie les muscles et les créée en 3 dimensions en utilisant un seul fil. Par exemple, une épine dorsale réalisée avec un fil de 150km de long selon un procédé déposé aujourd'hui: le tricotissage. Ce sera sa première collection.