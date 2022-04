Le déficit public un peu moins important en 2021 grâce à la reprise et au recul de la pandémie

Chaque année, en avril et en octobre, l’Institut des comptes nationaux fait les calculs et examine le déficit public. Dans la dernière mouture publiée ce 20 avril, le bilan dressé pour 2021 reste négatif mais moins qu’attendu, à la faveur d’une reprise économique et d’une réduction des mesures de soutien prises dans le cadre de la pandémie. Ces comptes ont, évidemment, été bouclés avant la guerre en Ukraine et les conséquences que celle-ci a entraînées.