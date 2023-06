Le déficit budgétaire de la Belgique n'est pas tenable, selon la BNB

Le déficit budgétaire de la Belgique, qui pourrait avoisiner les 5% cette année, selon les dernières prévisions de la Banque nationale (BNB), est préoccupant, selon les responsables de la banque centrale. A situation inchangée, la Belgique pourrait avoir le déficit le plus élevé de la zone euro en 2025.

Après avoir évité la récession grâce une légère croissance (0,5%) au premier trimestre, "tout indique que la croissance restera relativement stable au cours des prochains trimestres", selon la BNB qui table sur une progression de 1,4% du PIB pour l'ensemble de l'année en cours. Le rythme de croissance retomberait ensuite progressivement à 0,3% sur une base trimestrielle ou à 1,2% sur une base annuelle, d'ici 2025. Si la croissance économique semble résister, la BNB s'inquiète d'un déficit budgétaire qui continue à se creuser et devrait atteindre 4,7% du PIB cette année. Les dépenses publiques primaires restent élevées.

"L'économie a bien presté, mais on reste avec un déficit trop élevé et des coûts salariaux trop élevés", pointe le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch. Concernant l'inflation, elle a déjà "considérablement" diminué grâce à la forte baisse des prix internationaux du gaz. Mais la BNB constate que l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des produits énergétiques et alimentaires et permet de mieux cerner l'évolution à long terme, reste stable, tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Si l'inflation totale passera de 10,3% en 2022 à 1,9% cette année, la sous-jacente progressera de 4 à 6,2%.