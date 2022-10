Le deficit budgétaire bruxellois préoccupe la Cour des Comptes

En raison d'incertitudes sur les recettes et les créances fiscales enregistrées dans les comptes des services généraux de la Région de Bruxelles-Capitale, la Cour des comptes s'est abstenue d'émettre une opinion sur le compte général 2021 de l'entité régionale, composée des services du gouvernement et de 23 organismes administratifs autonomes (OAA).

La Cour s'est abstenue d'émettre une opinion sur le SIAMU, a remis une opinion défavorable sur la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur le Fonds pour le financement de la politique de l'eau. Elle a par ailleurs certifié les comptes de dix autres organismes régionaux avec réserve et neuf sans réserve.

On relèvera enfin que la Cour des comptes a rendu une opinion défavorable sur le compte général 2021 des services du collège réuni (SCR) de la Commission Communautaire Commune parce qu'elle a "constaté un certain nombre d'anomalies significatives ayant un caractère diffus sur le compte général" de ceux-ci.

De plus, la Cour a formulé une opinion défavorable sur les comptes généraux 2019 et 2020 d'Iriscare. La Cour affirme ne pas avoir reçu les comptes généraux 2020 et 2021 de l'ASBL Bruss'Help et de l'ASBL New Samusocial et les comptes consolidés 2019, 2020 et 2021 de la Commission Communautaire Commune.