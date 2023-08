Le défi de Rameau, mettre en musique le cri d’une poule

Il a une idée simple : répéter une note rapidement et plusieurs fois en ajoutant une inscription qui dit "co-co-co-co-dai" comme pour préciser qu’il s’agit bel et bien du cri de la poule. Le morceau est ingénieux et légèrement angoissant.

Ingénieux car Rameau arrive à retranscrire dans une pièce rapide la démarche d’une poule qui court. Il commence par un motif unique, symbolisant le caractère têtu de la poule. Puis il va faire évoluer ce motif pour donner l’image d’une poule qui danse et qui tourne de manière tout à fait gracieuse. Elle danse à nous en donner le vertige ! D’ailleurs, ce vertige est décelable à l’oreille dans la diversité des arpèges (un accord dont on joue les notes les unes après les autres). La poule est agile et rapide, les variations vont à une telle vitesse qu’elle semble être une danseuse dont il n’est pas toujours facile de suivre le rythme.

Une pièce qui est aussi angoissante car sa tonalité mineure sous-entend l’idée que la poule court et tente d’échapper à quelqu’un ou quelque chose. Comme si elle était poursuivie. La poule court vite, presque aussi vite que la partition de Rameau. D’ailleurs, les poules peuvent courir encore quelques minutes après qu’on leur ait coupé la tête, car leurs neurones se trouvent dans leur cou, de quoi glacer le sang des âmes sensibles.

La partition se termine de manière assez brutale et invite à penser que la poule s’est arrêtée d’essoufflement, ou pire… Qu’elle s’est fait attraper et a fini en cuisine !