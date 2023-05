"Le défi de Jérusalem" : récit de voyage d’Éric-Emmanuel Schmitt

Éric Emmanuel Schmitt était l’invité de Déclic ce lundi 8 mai pour parler de son dernier récit "Le Défi de Jérusalem" paru chez Albin Michel. À cette occasion, l’auteur est revenu sur son chemin spirituel et sur son pèlerinage.

Ce livre est le résultat d’une invitation, celle du Vatican, à partir en pèlerinage vers la ville sainte et à écrire le récit d’un pèlerin moderne dans un Jérusalem moderne. Le texte conte le voyage d’Éric-Emmanuel Schmitt et aborde les différentes convictions émanant des textes religieux. L’auteur revient sur la construction de sa foi et l’impact qu’a eu Jérusalem sur ses croyances. Ville qui l’a profondément touchée jusqu’à lui faire vivre une expérience mystique sur le mont Golgotha.

"Là, c’est comme si ma foi était un acquiescement à la réalité, une ascension, un assentiment à la réalité. Je ne peux plus me dégager, j’ai trop reçu" révèle l’auteur.

Le récit est également l’occasion pour l’écrivain de revenir sur le grand enjeu qui attend cette ville carrefour des religions. "Tout le défi est de la partager… Jérusalem nous incite à passer du fratricide à la fraternité" avance Éric Emmanuel Schmitt.

"Le Défi de Jérusalem" est avant tout le récit du voyage de l’écrivain qui a quitté ses repères, ses certitudes et son confort pour éprouver quelque chose de neuf, une expérience nouvelle.

► Pour lire un extrait.