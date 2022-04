Le défi de Christian Brixhe: rassembler 80 chevaux pour la Cavalcade de Herve

Le claquement des sabots et les grelots des chevaux, le décor sonore est unique. A Herve, les chevaux de trait tirant les chars est un hommage vivant au passé agricole du pays. Cette année, ce ne fut pas facile de rassembler les 80 chevaux de trait nécessaires aux 18 chars.

"Sur les trois ans qui viennent de passer, on a eu des meneurs qui sont décédés, il y en a d'autres qui ont vendu leurs chevaux" explique Christian Brixhe, responsable depuis 20 ans des chevaux de trait qui défilent le lundi de Pâques. Un poste de plus en plus coûteux. "Ça coûte très cher pour le comité. On donne 150 euros par cheval."

Le rôle du meneur est essentiel: il doit jauger en permanence le comportement du cheval: "Quand il secoue la tête par exemple, c'est qu'il est dérangé par quelque chose. Le meneur essaye alors de lui parler calmement, et quand le cheval connait bien son meneur, ça le rassure."