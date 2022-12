Le défi de Belfius "Stairs for Life" rapporte 45.553 euros pour Viva for Life

Parmi les 736 courageux, Marc Raisières, le CEO de Belfius, et les trois animateurs de Viva for Life Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont mouillé le maillot pour la bonne cause :

"Pour nous, c’est extrêmement important d’être un partenaire de long terme pour Viva for Life parce que la situation d’enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté en 2022 ce n’est pas acceptable, explique Marc Raisières au micro de VivaCité. Et c’est malheureusement sans doute renforcé par les crises énergétiques et l’inflation que nous rencontrons. Donc plus que jamais nous sommes présents."