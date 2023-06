Le déferlement de haine envers Hoshi continue malgré la condamnation d’un cyberharceleur

Ce 2 juin était l’aboutissement de ces trois années de calvaire. Un seul cyberharceleur a été condamné à huit mois de prison dont six avec sursis. Deux mois ferme, cela semble bien peu, mais, dit Hoshi dans un message posté à l’issue du procès, malgré sa déception, c’est un verdict qui va "au-delà des réquisitions du procureur, ce qui est assez rare". Au procès, elle n’a pas eu le courage d’y aller, son avocate a lu une lettre qu’elle avait écrite. Elle y souligne notamment que "Une seule personne est poursuivie sur les milliers qui se cachent derrière des pseudos. Ces pseudos qui gâchent des vies et continueront de le faire en l’absence de réelles sanctions judiciaires". Son agresseur ne s’est pas présenté non plus, sentant sans doute l’impunité qu’il croyait sienne vaciller.