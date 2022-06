Le défenseur Sven Botman quitte Lille pour Newcastle contre environ 40 millions d'euros

Racheté par un fonds d'investissements saoudien fin 2021, le club anglais devrait débourser selon la presse quelque 40 millions d'euros pour s'attacher les services de ce grand défenseur central (1,95 m).

"Je suis vraiment heureux d'avoir porté le maillot du LOSC pendant deux ans, ce fut une aventure incroyable et des souvenirs que je n'oublierai jamais", avait écrit plus tôt, et en anglais, le défenseur central sur Instagram dans un message accompagné d'une vidéo de ses meilleurs moments dans le Nord.

Pilier des Espoirs néerlandais, Botman a été formé à l'Ajax Amsterdam. Prêté en 2019/2020 à Heerenveen (D1 néerlandaise), il avait alors tapé dans l'oeil des recruteurs du Losc, où il a été recruté durant l'été 2020 pour 8 millions d'euros.

Botman a formé durant deux saisons une paire très complémentaire avec l'expérimenté Portugais José Fonte, contribuant grandement au titre de champion de France décroché par les Dogues en 2021.

Il a disputé 25 rencontres et inscrit trois buts en Ligue 1 la saison dernière, manquant 11 matches de championnat en raison de blessures musculaires, une absence préjudiciable au rendement de l'équipe lilloise.