Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, mis en examen pour viol, son avocate évoque une "tentative de racket"

Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été mis en examen jeudi pour viol, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre contacté par l’AFP.

Le joueur du PSG, 24 ans, a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire. Vendredi, le joueur était présent à l’entraînement du PSG, a constaté une journaliste de l’AFP.

L'avocate du joueur marocain du PSG Achraf Hakimi, mis en examen jeudi pour viol, a dénoncé vendredi une "tentative de racket" à l'encontre de son client, qui "dément fermement les accusations" portées contre lui.

Sa mise en examen lui "offre enfin la possibilité de se défendre", a déclaré Me Fanny Colin dans un communiqué, et notamment de "prendre connaissance du dossier. Je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos", a affirmé Me Colin.