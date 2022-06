Le défenseur anglais de 1m96, Ross Sykes, débarque à Union Saint-Gilloise

Le défenseur central de 23 ans Ross Sykes débarque à l’Union Saint-Gilloise a annoncé le club sur son site internet. Le joueur anglais était d’ailleurs présent ce jeudi à la reprise de l’entraînement avec sa toute nouvelle équipe. Il arrive en provenance d’Accrington Stanley, club de troisième division anglaise.

"Notre nouvelle tour anglaise mesure 1m96 et a signé un contrat de 4 ans avec un an en option au pied de la Butte. Durant sa carrière, Ross a effectué toutes ses classes dans son club formateur d’Accrington Stanley, avec lequel il a même remporté le titre de Division 4 anglaise en 2018 ! Au total, il aura joué 131 matchs et même marqué 10 buts et délivré 7 assists pour le club situé entre Blackburn et Burnley. Bienvenue à l’Union, Ross !"