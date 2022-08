Le décrochage scolaire en nette augmentation, surtout dans le secondaire

Plus les années passent, plus le phénomène du décrochage scolaire s’amplifie, surtout dans le secondaire. 64.000 élèves environ étaient touchés par ce fléau en 2021-2022. Si la situation reste plus ou moins stable en primaire, elle augmente fortement en secondaire.

Pour en parler ce jeudi matin sur La Première, au micro de Geoffroy Fabré, Stéphanie Sarlet, directrice de l’ASBL Rebonds, à Liège, une ASBL active dans le domaine de l’accrochage scolaire. L’occasion également de faire le point sur le décrochage scolaire, phénomène multifactoriel qui est lié à l’individu, à sa famille, à l’école, à ses amis, etc.

Mais aussi de revenir sur ces jeunes qui sont toujours à l’école, mais qui sont vus comme étant en décrochage car en manque de motivation, en perte de sens.