Le décrochage scolaire : effet à long terme de la pandémie

Problèmes familiaux, mal-être, manque de matériel pour suivre les cours à distance… Toutes ces raisons ne sont qu’une partie de celles qui reviennent le plus souvent pour expliquer le décrochage de ces jeunes. Durant le confinement il était aussi beaucoup plus simple de se laisser aller et de s’échapper car en un clic, l’élève pouvait sécher les cours.

Les lacunes accumulées et le mauvais rythme acquis par certains ont rendu le retour en présentiel angoissant et impensable. Le fossé créé entre l’élève et ses obligations scolaires a souvent atteint un point de non-retour. Et le résultat est là. Certaines classes étaient décimées lors de l’arrêt de l’apprentissage à distance. Dans une école de Courcelles par exemple : c’était, en moyenne, un peu plus de la moitié des élèves qui n’étaient pas présents derrière leurs bureaux.