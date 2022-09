Le décès de Napoléon à Sainte-Hélène : de ses dernières heures aux folles théories sur sa disparition

Alors que la petite cour du défunt s’agenouille devant le lit du mort, Marchand, lui, se précipite sur les pendules de la maison, qu’il arrête, une à une. Puis, il se saisit d’un crayon et d’un morceau de carte et sans avoir la force de réfléchir, crayonne le visage de celui qui, pendant plus d’une décennie, a détenu le monde entre ses mains. Le mameluk Ali, son ami, a pris la main de son maître en sanglotant.

