Le décès de Mélanie Delhaye a marqué notre actu de la semaine, comme les polémiques autour de Trump et Elon Musk

Donald Trump a utilisé "Heroes" de David Bowie lors de l’annonce de sa nouvelle candidature à l’élection 2024, sans autorisation. Duncan Jones, son fils, a partagé sa frustration via les réseaux sociaux. Même situation du côté des héritiers de Tom Petty dont le titre " I won ‘t back down " a été utilisé dans un contexte politique.

Cette fois, ça y est : Elton John a pu compléter la partie américaine de sa tournée d’adieu, ce 20 novembre à Los Angeles.

L’arrivée d’Elon Musk à la tête de la célèbre plateforme Twitter ne semble pas plaire à tout le monde. A commencer par Jack White, qui a annoncé qu’il quittait le réseau. D’autres lui ont emboîté le pas, comme Julian Casablancas des Strokes, ou Trent Reznor de Nine Inch Nails.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Win Butler : le leader du groupe Arcade Fire, déjà accusé de comportements sexuels déplacés par quatre personnes, se voit maintenant pointé du doigt par un cinquième plaignant.

Wilko Johnson, connu pour son jeu de guitare unique, sa présence scénique et son influence sur le mouvement punk, nous a quittés à l'âge de 75 ans. Il s’est surtout fait connaître dans les années 70 avec le groupe Dr Feelgood et a ensuite joué avec Ian Dury avant de démarrer une carrière solo qui durera 40 ans.

Nous vous avons aussi préparé quelques images de la release party du nouvel album de Black Mirrors la semaine dernière avec Classic 21. C’est l’Orangerie du Botanique qui a accueilli les Belges pour la sortie de Tomorrow Will Be Without Us.

Avant de refermer ce Journal du Rock, je voudrais très sincèrement vous remercier, au nom de toute l’équipe de notre radio, pour vos nombreux messages suite au décès de notre amie et collègue Mélanie Delhaye. Votre soutien a été précieux !