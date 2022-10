Le début de la fin du règne de Vladimir Poutine ?

Dans le PODCAST "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, on se pose la question de la menace nucléaire. La Russie pourrait-elle vraiment recourir à l’arme atomique sur le sol Ukrainien ? Pendant 40 minutes, l’émission évalue les différentes hypothèses, y compris celle de la chute de Vladimir Poutine.

L’historien Pieter Lagrou, professeur à l’ULB, trace un saisissant parallèle entre la situation actuelle de Vladimir Poutine et celle du Tsar Nicolas II en 1917 : "À l’époque, c’était la première Guerre Mondiale et l’armée russe allait de défaites en défaites… Le Tsar lui-même avait fini par fortement s’impliquer dans la guerre, traitant les généraux d’incapables, mais il n’avait pas réussi à inverser la vapeur ce qui l’avait conduit à se retirer. Et on constate que c’est l’incapacité de l’État tsariste à mobiliser qui a été le vrai moteur de la révolution russe."